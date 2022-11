Si hay una historia para inspirarnos es la del árbitro guatemalteco Mario Escobar, quien debutará en una Copa del Mundo este viernes 25 de noviembre en el partido entre Gales vs Irán por la fecha 2 del Grupo B. De esta manera será el representante de Guatemala en el Mundial de Qatar 2022 y las expectativas son bastantes altas. Ya la FIFA lo confirmó como el principal para este encuentro.

Hijo del ex árbitro nacional Mario Efraín, quien estuvo a punto de participar en el Mundial de Francia de 1998, Escobar Toca expresó en una reciente entrevista a Prensa Libre la emoción que le causa de lograr una oportunidad tan grande como participar en el torneo más grande del fútbol. Evidentemente las reacciones no se hicieron esperar y el público guatemalteco admiró la noticia a favor del arbitro chapín.

"En los inicios llevaba las dos carreras. Lo logré, siempre tuve el apoyo de mi mamá, fue incondicional, pero cuando todavía no era FIFA y me había decidido por el arbitraje -no por ejercer como ingeniero químico- ella me preguntaba por qué el arbitraje, por qué después tantos años de estudios. Hoy por hoy ella está feliz de ver lo que se ha conseguido, pero en ese momento si se preguntaba si valdría la pena. Hay que tener paciencia, convicción, disciplina, constancia y una disposición de trabajar fuerte”, aseveró Mario Escobar sobre cómo ha sido todo este proceso.

Mario Alberto Escobar Toca, que dirigió en la Copa del Mundo Sub-17 de la FIFA Brasil 2019, la final de la Copa Oro 2019 y participó en la Copa Africana de Naciones, será uno de los cinco árbitros de la Concacaf en el Mundial de Qatar 2022. Se convirtió en árbitro internacional en el año 2013 y los números dicen que roza los 330 partidos oficiales como colegiado. El viernes, debuta en un Mundial de mayores.