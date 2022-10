En Xelajú MC se viven horas de autocrítica y reflexión. El último domingo, el conjunto quetzalteco perdió 1-0 ante Malacateco por la 14ª jornada del Apertura 2022 de la Liga Nacional y cayó al sexto lugar de la clasificación. De esta forma, siguen sin poder ganar fuera de casa en lo que va del torneo, siendo los empates con Municipal y Antigua GFC sus mejores resultados.

Amarini Villatoro compareció en rueda de prensa este martes y expresó el sentir del grupo tras el juego con los Toros: "Todos nos sentíamos molestos por el resultado. Tristes, frustrados y con coraje por la forma en que estamos dejando ir muchos puntos. No es la primera vez. Tenemos que cambiar la cara y como el principal a bordo del equipo la actitud debe ser siempre para adelante y positivo", aseguró, pensando en el duelo contra Comunicaciones.

Los pupilos de Willy Coito Olivera tienen un partido más y son los líderes del certamen con 23 puntos, por lo que los Chivos, que ostentan 19, deben capitalizar esta oportunidad para recuperar el terreno perdido. A su favor hay dos estadísticas que contrastan de manera notoria: una genera la sensación de respaldo, mientras que la otra, su pésimo registro de visita —apenas anotaron 3 dianas—, en esta ocasión es aliviadora.

El dato que pone a los quetzaltecos como favoritos

Xelajú MC es el mejor equipo localista del torneo, condición en la cual sumó 17 puntos y convirtió 15 goles. Dato que no es determinante por el hecho de que el fútbol no es lineal, pero que sí puede tener un peso el próximo sábado 15, cuando el campeón nacional pise el césped del Mario Camposeco a las 20:00 horas. Recordemos que la última vez que visitó a Comunicaciones, en la 4ª fecha, perdió 1-0 gracias al solitario tanto de Óscar Santis.

¿Qué sucede con Xela cuando va de visita?

"Nos falta ‘punch’ y creer un poco más en lo que somos. En las condiciones individuales, para ir al frente y tener la actitud y personalidad desde el inicio del juego hasta el final. Nosotros reaccionamos bien al gol, porque salimos a buscar, pero al final nos faltó concretar las jugadas de la mejor manera (...) Creo que más de sistema y formación, es la actitud y mentalidad. Hay jugadores que deben mantener la misma postura y personalidad tanto de local como de visita. Hay que madurar en ese sentido y creérsela", afirmó Villatoro.

"Les hemos pedido compromiso dentro del grupo y que traten de dar un poco más a ciertos compañeros. Para mí la exigencia es buena porque al final queremos armar un grupo con mentalidad ganadora. Quien no está presionado a la exigencia y crítica, será un deportista que no irá a sumar. Hay que saber a vivir con la crítica constructiva. A quién no le gusta la exigencia en el camerino, en algún momento le tocará que irse porque somos un cuerpo técnico exigente", concluyó el ex técnico de la Azul y Blanco.