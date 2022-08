En el día de ayer, Costa Rica amaneció con la triste noticia del fallecimiento de Johnny Chaves a sus 61 años. El timonel, quien se había alejado del banquillo del Municipal Grecia en marzo para tratar su salud, dejó huella en el fútbol de su país al erigirse como el cuarto entrenador tico con mayor cantidad de partidos dirigidos (602), además de ser uno de los más queridos y un ferviente estudioso de este deporte.

A lo largo de su basta trayectoria, Chaves tuvo un impacto en la vida de muchas personas. Y una de ellas fue Amarini Villatoro, quien en la temporada 2006-07 se integró al cuerpo técnico del Pérez Zeledón por invitación de Oscar Alegre, asistente de Johnny: "Estaba feliz, iba como estadígrafo del equipo mayor y estaba como sub entrenador de la categoría Sub-21. Fue un antes y un después en mi carrera como técnico. Yo estaba entre la espada y la pared. Tenía la presión de mi mamá para graduarme porque ella me pagaba los estudios", le dijo Villatoro a ESPN.

Gracias a esa oportunidad, pudo apreciar la labor de Chaves a diario: "Me la jugué porque cuando yo me voy, pierdo el apoyo de mis papás y a Costa Rica no fui a ganar nada, solo me cubrían los gastos. Por eso mi carrera se marca ahí. Vivía al día, pero eso me ayuda a abrir la mente y empiezo a ver de cerca el primer plano de un director técnico profesional. Estaba en la élite centroamericana y Johnny Chaves es un buen entrenador, que me abrió las puertas de su trabajo, lo pude observar y me tuvo mucha incidencia en mi formación", finalizó.

Es por ello que Amarini Villatoro, quien regresó a los Guerreros del Sur hace ya un año para lograr la permanencia en la Primera División, publicó un emotivo mensaje cuando se enteró de la partida de su mentor: "Gracias, profe, por tu cariño y enseñanzas. Fuiste un gran formador de jugadores y también de entrenadores. Siempre agradecido por la oportunidad que me diste cuando ni en mi país creían en mi. Descanse en paz, Johnny Chaves. Un abrazo hasta el cielo", reza el mensaje que posteó en su perfil de Facebook.