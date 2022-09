Guatemala terminó esta última fecha FIFA de 2022 con un par de derrotas. La primera fue ante la Selección de Colombia (4-1) y la segunda ante la Selección de Honduras (2-1). Ante este escenario, el entrenador del Xelajú MC, Amarini Villatoro, quien también tuvo un paso por la Azul y Blanco, quiso realizar su análisis sobre lo que fueron estos dos compromisos para los guatemaltecos actualmente dirigidos por Luis Fernando Tena.

Luego de la derrota ante Colombia el balance de los últimos seis encuentros ante selecciones sudamericanas no ha sido positivo. Registrando cinco derrotas y un empate. Además, 17 goles en contra y tres anotaciones a favor. Mientras que con Honduras, el historia quedó con 16 triunfos para los chapines, 20 derrotas y 19 empates. Amarini VIllatoro sin embargo aseveró que la falta de contundencia influyó mucho en estos dos compromisos.

Declaraciones de Amarini Villatoro

"La Selección jugó bien y no mereció perder, pero perdió porque en las áreas no se tuvo contundencia. Los partidos de fecha FIFA hay que tomarlos muy en cuenta por la forma en que en nuestra región uno puede calificar o entrar a un sorteo de las llaves para lo que viene en la eliminatoria. Es importante sumar puntos en el Ranking FIFA, pero quedemos con lo bueno, la selección no jugó mal para mí, hizo un buen partido", afirmó Amarini Villatoro.

"Quedan buenas sensaciones porque existe la generación que le dimos continuidad y una nueva generación que viene, se están formando dos generaciones. Eso permite que haya más material de donde escoger. Estoy orgulloso de mis jugadores, lo hicieron muy bien los tres con un partido aceptable. Los incentivo a seguir trabajando fuerte porque el tema de la convocatoria se la han ganado por lo que le han dado a Xelajú MC", sentenció Amarini Villatoro para ESPN.