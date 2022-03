Los seguidores de Comunicaciones hicieron acto de presencia en el hotel de concentración para apoyar a su equipo en la previa del partido ante el New York City.

¡Banderazo crema! Los aficionados de Comunicaciones en la previa contra contra el New York City

El partido más importante para Comunicaciones se dará esta noche cuando enfrenten a los New York City por la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2022. Recordemos que los Cremas deberán remontar el (1-3) de lo que sucedió en la ida. Para ello, deberán sacar un (2-0) para avanzar de manera directa o apostar por un (3-1) para forzar los penales. Ante este escenario, los aficionados chapines hicieron acto de presencia en el hotel de concentración de los jugadores.

Comunicaciones y New York City jugarán la vuelta de los cuartos de final el martes 15 de marzo, a las 6:00 p.m. de Centroamérica (7:00 p.m. de Panamá), en el Estadio Doroteo Guamuch Flores y se podrá ver EN VIVO por Canal 11 (Guatemala), además de ESPN y Star+ en toda la región. En Estados Unidos lo emitirán Fox Sports 2 y TUDN en sus respectivas apps y webs.

A través de las redes sociales se pudo apreciar una multitud de aficionados de los Cremas apoyando al equipo con gran expectativa. Banderas, tambores, canciones fueron parte del aliento que han recibido los futbolistas de Comunicaciones antes de enfrentar al New York City. Con el optimismo a flor de piel lo chapines creen en la remontada ante los estadounidense.

Cualquier derrota o empate en casa dejaría eliminados a los chapines. Están obligados a ganar, aunque hacerlo por una sola anotación (1-0, 2-1, 3-2, etc.) no bastaría. Un triunfo por diferencia de dos, pero que contemple dos o más dianas de los norteamericanos (4-2, 5-3, 6-4, etc.) tampoco sería provechoso.

Por contraparte, el gane por 2-0 o cualquiera que sea con tres goles de margen (3-0, 4-1, 5-2, etc.) pondría a los albos en las semifinales. Finalmente, si los dueños de casa se imponen por 3-1, habrá definición por penales para decidir al que avanzar a la instancia de los mejores cuatro elencos del torneo.