Luego de consagrarse como goleador del Clausura 2023 con CD Águila, Dustin Corea empezó a negociar su continuidad. El mediocampista de 31 años marcó 18 goles en 38 partidos y su renovación se convirtió en una prioridad para los directivos de los Emplumados.

Pese al interés porque continúe, no llegaron a un acuerdo y el futbolista reveló que está en pláticas con Alianza FC. Además, le lanzó un dardo a la Comisión Directiva de su club por no haber hecho un fuerzo para sellar la extensión de su contrato.

“Mi intención era firmar de nuevo con Águila, en este año me he sentido bien, muy a gusto jugando en San Miguel. Más allá del tema del clima, su afición me había acogido bien y siempre traté de corresponderle”, comenzó declarando Dustin ante la prensa.

Y agregó: “Luego que la FESFUT declarara por terminado el torneo luego de los lamentable hechos que sucedieron en el juego de cuartos (de final) entre Alianza y FAS me reuní con Amílcar (Mijangos, gerente de Águila) y con Alex (Amaya del Cid, ex director deportivo) para hablar de mi nuevo contrato, ellos me dijeron que querían que siguiera y que les dijera cuánto quería de salario”.

Para finalizar, Corea confirmó su acercamiento a los Paquidermos: “Tengo pláticas con Alianza luego que Águila no me valoró. Sinceramente les dije que quería ganar el doble. La primera oferta de ellos fue que sí me aumentaban el salario, pero primero solo me ofrecieron un 40% de aumento, el cual no acepté; para no hacer largo el tema, la última oferta que recibí de ellos fue un 80% de aumento”.