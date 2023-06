Hugo Pérez, técnico de la Selección Nacional de El Salvador, dio a conocer la convocatoria para le campamento de preparación en Asia y que por ende será la base para afrontar la Copa Oro 2023, en el que destacó la ausencia de Dustin Corea de Águila

Corea tuvo un buen trabajo en el Torneo Clausura 2023, en el que fue uno de los máximos goleadores al hacer 10 tantos, por lo que se pensaba que iba a entrar en el listado final. Pérez charló para El Gráfico y fue claro en decir que no existe problemas con el futbolista y su ausencia fue decisión técnica.

“Yo no tengo nada contra Dustin y tampoco lo he castigado. No está en la selección porque esté castigado, incluso me llamó hace cinco meses, no es mi enemigo“, fueron las palabras que dio el seleccionador nacional, que indicó que no tuvo nada que ver lo que sucedió en el pasado.

Pero confirmó la verdadera razón de su falta en la nómina: “No le veo a Dustin que encaje en lo que yo quiero, lo felicito porque hizo diez goles acá pero no quiero meterme en argumentos porque no voy a hablar mal de nadie. No está contemplado en este momento“.

“Dustin ya es un adulto con madurez y sabe tomar las mejores decisiones para su carrera pero yo no tengo ningún problema con él. Me alegra que esté bien y ojalá siga progresando“, finalizó Pérez.