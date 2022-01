Hugo Pérez, entrenador de la Selección Nacional de El Salvador, dio a conocer el listado de 23 jugadores, que serán parte del campamento de preparación que se realizará en Indianápolis, Estados Unidos, como parte del cierre de los entrenos que tendrán para el partido contra dicho país por la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022.

En la nómina destaca la no inclusión de Joshua Pérez, quien se encuentra en Italia tramitando su nacionalidad y hasta no tenerla no puede salir del viejo continente, por lo que es baja confirmada y prácticamente un hecho de que no estará para el encuentro ante los estadounidenses, así como la de Christian Martínez, quien dio positivo de Covid-19 y cuando de negativo se incorporará a los entrenos.

Por otra parte, con lo que respecta a Enrico Dueñas Hernández, que actualmente juega para el Vitesse de Holanda, fue tomado en cuenta, pero será el último elemento en unirse a la concentración, específicamente será el 23 de enero, que como lo establece el reglamento de FIFA con respecto a los jugadores que están con sus clubes.

Los salvadoreños ya se encuentran en Houston, en las próximas horas estarán saliendo rumbo a Indianápolis, donde se quedarán concentrados, para el domingo se tienen programado un partido amistoso contra un club de la United Soccer League, pero el rival se definirá en los próximos días por parte del entrenador Hugo Pérez.

La Selecta jugará el 27 de enero contra Estados Unidos en la ciudad de Columbus, luego estará dirigiéndose rumbo a San Pedro Sula donde enfrentará a Honduras el 30 y cerrará la triple jornada el 2 de febrero contra Canadá en el estadio Cuscatlán.