El Salvador vs. Aruba: cuándo, dónde y por qué canal ver la fecha 2 del Grupo D de la Clasificatoria al Campeonato Femenino de la Concacaf 2022

Este sábado, la Selección femenina de El Salvador enfrentará a Aruba por la 2ª fecha de la Clasificatoria al Campeonato Femenino de la Concacaf 2022. Dicha competición otorgará cupos para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia-Nueva Zelanda 2023 y a los Juegos Olímpicos de Verano en París 2024. Sin dudas, una motivación para la Selecta.

El Salvador vs. Aruba: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El Salvador y Aruba jugarán el sábado 19 de febrero, a partir de las 4:30 PM de Centroamérica (5:30 PM de Panamá), en el Estadio Panamericano de San Cristóbal, República Dominicana. Se podrá seguir EN VIVO por el canal de YouTube de la CONCACAF.

El Salvador vs. Aruba: cómo llegan las salvadoreñas

La Selecta dejó atrás las caídas en amistosos ante Honduras (0-1) y Nicaragua (1-3) con su estreno de ensueño en el Campeonato Concacaf W. Con Mara Rodríguez, autora de un triplete, como figura, las cuscatlecas golearon 6-0 a Aruba luciendo ampliamente superiores. Yoselyn López, Brenda Cerén y Karen Reyes también fueron las artilleras de la tarde.

El Salvador vs. Aruba: cómo llegan la arubeñas

Si bien aún no se han estrenado en el certamen, la Selección de Aruba no pareciera ser el rival más arduo para las cuscatlecas. Sin embargo, se sabe, la sorpresas están a la orden del día en el fútbol. "Hemos analizado jugadoras individualmente porque no tenemos partidos completos. Vimos encuentros de dos años atrás y nada tan actualizado hasta el momento como para tomar decisiones, pero creo que es suficiente. Hemos identificado a las jugadores más importantes de Aruba", declaró Acuña.