El Premundial de Concacaf le sirvió a muchos juveniles para ser vistos por grandes equipos de importantes ligas del mundo y, de esta manera, darles la posibilidad de pegar un fuerte salto en su carrera. Uno de los ejemplos es el de Harold Osorio, futbolista de 18 años que juega en Alianza de El Salvador.

Dirigentes del club confirmaron que comenzaron negociaciones para que el juvenil sea fichado por el Chicago Fire de la MLS. Una gran oportunidad para su carrera y también significaría un considerable ingreso de dinero para los Paquidermos. El mediocampista podría irse en este mercado de pases.

"Si todo sale bien, si primero Dios a Harold le sale todo bien en los días de pruebas se estaría hablando de una posible compra en los próximos días. Estamos orgullosos de Harold, Alianza será el primero en estar contento de que sus jugadores salgan al exterior a tener una nueva oportunidad siempre y cuando las cosas sean serías. Así como ahora que club a club se han puesto en contacto", declaró Óscar Araya, directivo de Alianza.

Harold Osorio viajará en esta semana a tierras estadounidenses y estará aprueba durante un mes y medio. En caso de que le vean características interesantes, terminará firmando un contrato como jugador profesional y le abonarán una buena suma en dólares al equipo cuscatleco.

"Todo empezó cuando estaba con la selección sub-20 cuando estaba en Belice, llegó un scout del Chicago Fire, me dio su tarjeta y me dijo que le llamara. Me dijo cómo estaba con mi club y le dije que tenía contrato con ellos, luego todo fue de club a club y hasta el momento se ha dado esta oportunidad", contó Osorio sobre como fue el acercamiento.