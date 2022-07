La Selección Sub-20 de El Salvador no ha logrado cumplir su principal objetivo en el Campeonato Concacaf de la categoría correspondiente. La caída en octavos de final ante República Dominicana los privó de acceder al Mundial de Indonesia 2023, así como a los Juegos Olímpicos de París 2024.

A pesar de ello, La Selecta demostró tener buen material de cara al futuro. Numerosos jugadores se han destacado durante la fase de grupos, en la que el combinado nacional acabó como líder de la zona G. Uno de ellos ha sido Harold Osorio, que se desempeña en el Alianza Fútbol Club.

Su buen rendimiento le trajo frutos: el Chicago Fire de la MLS se puso en contacto con los paquidermos, para que el joven cuscatleco tuviera una prueba con el equipo hasta el 14 de julio, con opción de compra. "Estoy contento de tener esta oportunidad, para demostrar que en el fútbol salvadoreño sí hay talento", manifestó el volante en conferencia de prensa.

"Un scout del Fire se me acercó durante el Torneo Uncaf Sub 19. Me dio su tarjeta y preguntó cómo estaba con mi equipo. Le dije que tenía contrato y, de ahí, todo fue de club a club", indicó acerca de como se gestó el acercamiento por parte de la franquicia que actualmente está anteúltima en la conferencia este.

"Como club estamos más que orgullosos de ver que jugadores salen desde la reserva aliancista y destacan para tener oportunidades en el plano internacional", manifestó la institución salvadoreña en un comunicado oficial.