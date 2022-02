Alianza vs. Municipal Limeño se enfrentarán en la fecha 8 del Clausura 2022 de El Salvador. Entérate a qué hora y por qué canal ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO.

Alianza vs. Municipal Limeño: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido por la fecha 8 del Clausura 2022 de la Liga Mayor de El Salvador

Alianza-Municipal Limeño es el duelo que cerrará la 8ª jornada del Clausura 2022 de la Liga Mayor de El Salvador, encuentro al que los dos equipos arriban transitando presentes antagónicos. Los paquidermos están quintos, con 10 puntos, y vienen obteniendo buenos resultados. El cuadro cuchero, penúltimo, tiene 5 unidades y no puede ganar hace ya varias fechas.

Municipal Limeño vs. Alianza: día, hora y canal de TV del juego

El partido se disputará el domingo 20 de febrero, a las 3:00 PM de El Salvador, en el Estadio Dr. Ramón Flores Berríos y será televisado EN VIVO por Canal 4 TCS .

Municipal Limeño vs. Alianza: cómo llegan los locales

Los paquidermos poco a poco van escalando en la tabla. Han podido recuperarse del catastrófico inicio con los triunfos ante Chalatenango (3-1), Santa Tecla (3-2) y Platense (1-0), el más reciente. Sin embargo, Milton "Tigana" Meléndez quiere más: “Tenemos que tener conciencia de que todavía no estamos donde nosotros queremos y no podemos dar ventaja. No estoy contento en el lugar que estamos en la tabla", se sinceró.

Municipal Limeño vs. Alianza: cómo llegan los visitantes

Pese a la alegría por el logro del ariete Nicolás Muñóz, quien alcanzó los 301 goles y, por lo tanto, el record de "Pin" Plata, hay una realidad que es insoslayable para el cuadro cuchero: hace cinco partidos que no suman de a tres. Empero, en sus dos últimas presentaciones consiguieron empates 1-1 con FAS y Santa Tecla. "Ahora mismo estamos enfocados en sacar buenos resultados, luego veremos el fruto. Confío que vamos a salir de esa situación con la ayuda de Dios porque tenemos un excelente grupo y muy trabajador", declaró Javier Lezcano.

Municipal Limeño vs. Alianza: último juego entre ambos

Alianza y Municipal Limeño se cruzaron por última vez el 21 de otubre, en la fecha 12 del Apertura 2021. Cotejo en donde los paquidermos ganaron 3-0 gracias a las anotaciones de "Fito" Zelaya, Harold Osorio y Alexis Renderos.