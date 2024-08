El técnico morado, Vladimir Quesada, generó gran expectativa al revelar los motivos por los cuales decidió dejar fuera de la convocatoria para el partido ante Managua FC por la Copa Centroamericana a su capitán, Mariano Torres. La ausencia del volante argentino, quien es una pieza fundamental en el esquema del Saprissa, ha generado diversas especulaciones entre la afición

Quesada aclaró que la decisión se tomó con el objetivo de prevenir una lesión al jugador, debido a las condiciones del terreno de juego en Nicaragua. Quesada aprovechó la conferencia de prensa previa al partido para destacar la importancia de esta competencia y la necesidad de sumar de a tres puntos para asegurar la clasificación.

¿Por qué Mariano Torres no viajó a Nicaragua?

A Vladimir Quesada le consultaron sobre el césped artificial es el motivo por el que una vez más dejó a Mariano Torres fuera de convocatoria y este aseguró que fue por prevención a una lesión. Esto respondió el DT del Deportivo Saprissa.

Mariano Torres – Deportivo Saprissa

“Lo de Mariano es ante todo lo que sucedió el sábado pasado, él recibió muchos golpes y patadas. Además, tuvo algún problema en unos de sus tobillos y creímos que por una cuestión preventiva era mejor que no viajara y que no participe en el partido. A eso se debe el que no esté presente”, aseveró Vladimir Quesada.

Vladimir Quesada – Deportivo Saprissa

Sin embargo, hay algo curioso en todo este asunto: las tres ocasiones que Quesada ha dejado fuera de convocatoria a Torres, es porque debían jugar en canchas sintéticas, como las visitas al Sporting en la primera fecha del Apertura 2024 y en la jornada tres ante Puntarenas FC, en el estadio Lito Pérez.