Siguen las repercusiones por las declaraciones de Luis Fernando Suárez en su última conferencia de prensa. Una de las polémicas tuvo a Johan Venegas como protagonista. Al DT colombiano le preguntaron por su ausencia en la convocatoria de la Liga de Naciones de Concacaf 2023 y lo criticó.

El entrenador lo expuso públicamente al asegurar que esperaba mucho más de él durante el Mundial. En la previa al clásico con Saprissa, el delantero de Alajuelense habló con los medios sobre esto y le respondió al director técnico de la Selección de Costa Rica.

“Sí me sorprendieron un poco, pero al final esto es fútbol, yo soy un jugador que siempre he trabajado, que he sido muy profesional en esto del fútbol. Inclusive, la prensa antes del Mundial me criticó mucho, parte de la afición también me criticó mucho y aun así seguí trabajando callado, nunca fui de salir a decir nada”, comenzó Venegas.

Y agregó analizando su participación en Qatar 2022: “Creo que gracias al trabajo fui al Mundial, porque he sido muy sacrificado y también allá trabajaba muy bien. Creo que entrené muy bien, están los datos y todo y se puede corroborar, porque sabía que en el momento que la Selección me fuera a necesitar, tenía que rendir”.

Para finalizar, Johan Venegas hizo un pequeño repaso de lo que viene siendo este Clausura 2023 para él: “Creo que estoy teniendo un gran campeonato y a partir de ahí siempre estaré listo para cuando la Selección me vaya a necesitar”.