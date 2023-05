Para nadie es un secreto que Joel Campbell desea regresar al futbol de Costa Rica y para sorpresa de todos su destino sería la Liga Deportiva Alajuelense, quien incluso ya comenzó a entablar charlas con el futbolista, quien vería con buenos ojos su vinculación a pesar de su pasado en Saprissa.

Ricardo Chacón, gerente de los manudos, dio a conocer que ya se tuvieron las primeras charlas con Campbell y su entorno, pero están a la espera de una respuesta, la cual estará llegando luego que dispute la final de la Liga de Campeones de la Concacaf con su equipo León.

“Después de que finalice su participación pondrá en la mesa todas las ofertas que tiene y al final el valorará si acoja la nuestra o si se decantará por una de esas ofertas que estoy seguro que en lo económico son muy superiores a las que ofrecemos en Costa Rica”, fueron las palabras de Chacón.

Acerca de cómo marchan las negociaciones comentó: “A él le agradó mucho que Liga Deportiva Alajuelense está interesada pero si nos manifestó que quiere esperar a que terminé su ligamen con el León y así valorar todas las posibilidades”.

Por último, no negó que pueda afectar su pasado como Monstruo Morado: “Joel es un gran profesional, eso de la afinidad me parece muy, no sé cómo decirlo, yo trabajé en el Deportivo Saprissa y trabajé muchísimo mejor que muchos trabajadores que lo hicieron en mi época en el Deportivo Saprissa, Joel es un jugador profesional y si se decanta por nosotros, va a volver al equipo que lo vio nacer como jugador en liga menor”.