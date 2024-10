A sus 41 años, el veterano defensor Jhonny Acosta sigue dando que hablar en el fútbol de Costa Rica, y no solo por su rendimiento en el campo de juego defendiendo los colores de Santa Ana.

Este martes, en una entrevista con el programa Prime Fútbol, el exmundialista con Costa Rica en Brasil 2014 y Rusia 2018 abrió viejas heridas al recordar su salida de los dos clubes más grandes del país, Alajuelense y Saprissa.

Un dardo para un viejo conocido de Saprissa y Alajuelense

En el programa, el zaguero fue consultado sobre su polémica salida de Alajuelense en 2016, y aunque comenzó diciendo que se fue “bien de La Liga”, no tardó en apuntar hacia un viejo conocido.

“Tuve un encontronazo con cierto personaje, que estuvo en Saprissa y también me fui de Saprissa por él. Entonces, la verdad es una tontera mencionarlo”, disparó Acosta.

Jhonny Acosta tuvo una salida polémica de Alajuelense (Imago).

Aunque no mencionó nombres, quedó claro que se refería a Víctor Badilla, exgerente deportivo de ambos clubes, con quien el ex manudo mantiene una animadversión bien conocida.

La denuncia de Jhonny Acosta contra Víctor Badilla

En 2016, tras ser desvinculado de Alajuelense, el defensor emitió un extenso comunicado donde aclaraba su situación y denunciaba las razones detrás de su salida.

“Me llamaron a reunión y me despidieron. Me dijeron que había bajo rendimiento en todo el equipo, incluyéndome a mí, pero nunca me dieron pruebas. El gerente (Badilla) me dijo que había hablado con Javier Delgado sobre mí, pero el profesor me aseguró que jamás había conversado con nadie sobre ningún jugador”, decía Acosta en el comunicado que compartió en redes sociales en ese momento.