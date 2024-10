El VAR debutó en el fútbol de Costa Rica en esta temporada y como en todo el mundo, genera polémica.

Es que no han sido pocos los protagonistas que cargaron contra la Comisión de Arbitraje que preside Horacio Elizondo pidiendo mayores precisiones y regularidades, sobre todo a la hora poder escuchar a la sala VOR donde se toman decisiones.

Estas quejas se han puesto cada vez más álgidas y justo cuando muchos comienzan a apuntar al exárbitro argentino, fue el propio Elizondo quien tomó una decisión contundente en un momento extraño.

Horacio Elizondo se fue de Costa Rica

Según información revelada por el diario La Teja, el argentino Elizondo salió del país “por asuntos personales” tal y como informó en un audio telefónico que les envió a los árbitros ticos en el que explica las razones de su partida.

“Les mando este audio para decirles que me voy a volver a la Argentina, tengo que solucionar algunos temas personales, así que no sé cuándo voy a estar volviendo, espero que no sean demasiados días”, contó Elizondo según escribió el mencionado medio.

“Voy a estar colaborando, monitoreando, a no aflojar, a meterle con todo, estamos en tramo final y no tenemos que aflojar”, agregó Horacio según la fuente que tuvo acceso al mensaje de voz, que precisó además que partió rumbo a la Argentina, su país.

Cuándo regresará, por ahora es un misterio. Lo que queda claro es que el momento es, cuando menos, inoportuno.