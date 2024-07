Herediano no está calmo, los resultados no acompañan y ahora se cruzaron duramente Roberto Garbanzo y Paté Centeno.

Herediano en ebullición: Paté Centeno no se quedó callado ante el filazo de Robert Garbanzo

En el agitado universo del fútbol costarricense, la renuncia de Robert Garbanzo como gerente deportivo del Club Sport Herediano ha desatado una oleada de comentarios y reacciones. En el centro de la tormenta se encuentra Wálter “Paté” Centeno, quien no dudó en responder a las críticas lanzadas por el ex directivo.

¿Qué dijo Garbanzo sobre Wálter Centeno?

Garbanzo, en sus declaraciones finales, fue contundente al expresar su descontento con el estilo de juego de Centeno, sugiriendo que este enfoque podría no ser el más adecuado para el fútbol de Costa Rica: “No me gusta el estilo de juego del técnico y probablemente no sea funcional en el fútbol nacional”.

Estos dichos no gustaron mucho en Paté que decidió salir a contestarle al ex directivo. No dudó un segundo en dar su punto de vista sobre lo que se dijo acerca del estilo de juego que viene plasmando su Herediano.

“Le soy sincero, estoy muy seguro, tranquilo de lo que hago, me considero un profesional, si me contrataron es porque creen en mí y voy a seguir haciendo lo que hago. Todo el mundo puede opinar lo que quiera, todo el mundo ve el fútbol diferente, así que no tengo problema con eso”, manifestó el estratega florense.

El técnico de Herediano reafirmó su compromiso con el estilo ofensivo que ha caracterizado a sus equipos: “Nos ha tocado ganar y perder, pero vamos a mantener la esencia, que es ir al ataque, y en el momento que seamos dominantes, vamos a tener posibilidades de ganar, pero vamos a seguir por el mismo rumbo”.

Preparativos para la Copa Centroamericana

Con la partida de Garbanzo todavía fresca, Centeno y su equipo se preparan para enfrentar a Tauro FC en el estadio Nacional, en lo que será el inicio de la Copa Centroamericana. Este torneo representa una oportunidad crucial para demostrar la validez de su enfoque táctico y la cohesión del equipo bajo su liderazgo.

Centeno dejó claro que la formación del equipo no variará significativamente, buscando mantener una base sólida que ha sido la columna vertebral del equipo: “La base la hemos mantenido, ha habido uno que otro descanso, hemos hecho retoques por kilometraje de jugadores, pero lo importante es que la estructura está, la esencia de lo que queremos, y eso no se cambia”.