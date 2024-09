Las llamas de la polémica se reavivan en el club florense tras las declaraciones del ex gerente deportivo.

Este domingo, el ex gerente deportivo del Club Sport Herediano, Robert Garbanzo, rompió el silencio tras su polémica y repentina salida del equipo florense.

La renuncia de Garbanzo generó una enorme controversia, especialmente después de que el presidente del club, Jafet Soto, asumiera su puesto como gerente deportivo y posteriormente despidiera al entrenador Walter Centeno para ocupar también su lugar en el banquillo.

Jafet Soto optó por no profundizar en los motivos detrás de la desvinculación. “Robert Garbanzo renunció y ya. No tengo ningún problema en llenar ningún vacío. Aquí se puede ir quien sea, que no hace falta nadie”, declaró el directivo en su momento.

Robert Garbanzo comparte su versión

Este domingo, en una entrevista transmitida por Tigo Sports en el programa Casual con Gustavo López, Robert Garbanzo decidió contar su versión de los hechos.

Robert Garbanzo renunció a finales de julio.

Al ser consultado sobre si su salida estuvo relacionada con la contratación de Walter Centeno como director técnico, respondió de manera enigmática: “Pasa lo que tiene que pasar”.

“Es muy difícil trabajar con Jafet”

Garbanzo no dudó en señalar las dificultades que implica colaborar con Jafet Soto. “Es muy difícil trabajar con Jafet, es bien difícil”, afirmó el ex dirigente del Team.

Cuando el periodista le preguntó directamente si hubo algún enfrentamiento físico entre ambos, Garbanzo lo negó categóricamente. “¿Te peleaste con Jafet, hubo puños?“. “No, no”, respondió, descartando los rumores.

Por último, el ex gerente deportivo también asumió parte de la responsabilidad por el desempeño del equipo bajo la dirección de Walter Centeno. “Creo que yo le quedé debiendo el fútbol”, admitió Garbanzo.