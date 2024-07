La derrota por 2-1 ante Guanacasteca terminó de explotar todo en Herediano. Apenas 24 horas después del partido del sábado, Robert Garbanzo renunció a su cargo como Gerente Deportivo de la institución.

Pese a haber salido campeón de la Supercopa hace pocas semanas al ganarle por penales a Saprissa, el equipo no termina de engranar y así, con un andar irregular, apenas cosechó una victoria en el Apertura 2024 junto a un empate y una derrota, ésta ante ADG que detonó en la mencionada salida.

El asunto es que tras la renuncia de Garbanzo, repasando sus declaraciones post caída por 2-1, quedó bien claro por qué renunció al cargo que había asumido el 25 de enero del 2023 y del que se fue sin haber ganado títulos más allá de este reciente ante los morados.

Las diferencias de Robert Garbanzo con Jafet Soto y Paté Centeno

Después de perder contra Guanacasteca y antes de hacer pública su renuncia, Robert Garbanzo dejó explícitas sus diferencias con el entrenador que él mismo trajo y también con el presidente del club.

“Nos complicamos la vida solos. Walter tiene una idea clara de juego, quiere plasmar algo, pero el fútbol nacional nos dicta otras cosas. Nos dicta el pelotazo, la segunda bola, el balón parado, y tal vez en eso estamos fallando, ¿verdad?”, dijo Garbanzo para explicar sus discrepancias con Centeno.

¿Cómo le habrán caído a Jafet Soto estas declaraciones de Garbanzo? (IMAGO)

Pero no se quedó ahí el ya ex gerente deportivo sino que fue también por Jafet Soto. “Ustedes no saben lo que es el Herediano, es crítica constructiva todos los días, tenemos un presidente que sabe fútbol, cosa que ningún equipo de este país tiene”, explicó Robert y siguió.

“Entonces imagínense, estamos en una crítica constructiva todos los días, todos los partidos, todo lo que jugamos”, reconoció Garbanzo con un tono de cansancio que derivó, horas después, en su renuncia.