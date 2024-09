Deportivo Saprissa pudo sacar adelante un partido complicado este miércoles frente a San Carlos. Los de Vladimir Quesada habían comenzado ganando 2-0 en el primer tiempo, pero antes de que finalicen los primeros 45 minutos Los Toros del Norte ya habían igualado el marcador. Sobre el minuto 76, apareció Ariel Rodríguez, nuevamente, para poner el 3-2 definitivo desde los doce pasos.

El delantero de Los Morados, que también convirtió el segundo de Sapri, fue criticado en varias ocasiones y lo reconoció luego del partido. Hace un mes, había vivido un episodio particular con un aficionado en el Ricardo Saprissa por las duras críticas en su contra. Ahora, volvió a atacar contra la afición morada.

“Siempre me han criticado, y como lo he dicho antes, mi fútbol no es vistoso, pero al final los goles me respaldan”, reveló Ariel Rodríguez. Con los dos tantos que convirtió ante San Carlos, ya son cuatro los que suma en la Liga Promerica y es el máximo goleador del equipo. Además, consiguió un logro histórico con su doblete este miércoles.

¿Qué marca histórica alcanzó Ariel Rodríguez en Saprissa?

Luego de marcar el gol del triunfo ante San Carlos, Ariel Rodríguez llegó a las 105 anotaciones con la camiseta morada y se convirtió en el tercer máximo goleador de la historia de Saprissa. De esta manera, desplazó a Eduardo Chavarría y ahora irá por el segundo lugar de Edgar Marín Levi, que hizo 108. En el primer puesto aparece Evaristo Coronado con 148 goles.

¿Qué dijo Rodríguez sobre este logro histórico?

“Me fui cuatro años y medio, luego vine seis meses a jugar y después me fui otros seis meses a Vietnam. Creo que el trabajo, la constancia y la disciplina son lo que me ha llevado a marcar los goles. Esto es algo que ya he dicho, pero estoy tranquilo porque sé que el trabajo me respalda”, destacó Ariel Rodríguez sobre su actuación en Saprissa.

Con respecto a la victoria ante San Carlos, el goleador morado resaltó la actuación de Los Norteños: “En el fútbol siempre van a pasar cosas, porque el rival se prepara y trabaja para lograr sus objetivos. Nosotros debemos cuidar esos detalles. Los partidos son muy cambiantes, y cuando usted tiene al frente un equipo bueno, como San Carlos, que nos hizo un buen encuentro, es parte del fútbol que el rival pueda reaccionar, y para eso se juega”.