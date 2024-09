Roy Myrie, exfutbolista de Alajuelense y la Selección de Costa Rica, vive una situación que pocos hubieran imaginado: a pesar de llevar los colores rojo y negro en la sangre, hoy desea que el Saprissa logre su campeonato número 41. Este inesperado cambio de corazón no es fruto de una traición, sino del orgullo y amor paternal.

Sus hijos gemelos, Kenay y Kenan, juegan en las divisiones menores del club tibaseño. El primero debutó debutó recientemente en la primera división con el equipo morado, lo que ha llenado de orgullo a su padre.

“Yo soy muy liguista desde pequeño, pero hoy estoy agradecido con el Saprissa y me pongo la camisa sin ningún problema porque el orgullo de ver a los hijos es bastante. Por más liguista que yo sea, quiero que el Saprissa sea campeón porque es la felicidad de mis hijos. No es fácil, pero los que son padres me van a entender”, explicó Myrie en una entrevista con DIARIO EXTRA.

El cambio de Alajuelense a Saprissa

Roy Myrie, quien se destacó en su carrera como lateral derecho y fue campeón de la Concacaf con Alajuelense en 2004, enfrentó una decisión difícil cuando decidió cambiar a sus hijos de las divisiones menores del club manudo a Saprissa. “Ellos comenzaron con la Liga, pero las personas tienen que entender que algunas veces, aunque sea su equipo favorito, las cosas no van a salir como uno desea”, explicó.

Roy Myrie ahora va por Saprissa, pese a su pasado. (Foto: Diario Extra)

¿Cómo fue que sus hijos terminaron en Saprissa?

Uno de sus hijos, Kenan, no tenía la participación deseada en Alajuelense, lo que provocó frustración y lágrimas en el pequeño, lo que llevó a Myrie a tomar la decisión de moverlos. Este cambio ha demostrado ser acertado, ya que Kenay no solo ha debutado en primera división con Saprissa, sino que su hermano gemelo Kenan, quien juega como defensa central, también entrena regularmente con el primer equipo morado.

Roy, entre risas, admitió que sus hijos parecen haber sido influenciados por su posición en el campo: “Cuando eran más pequeños eran delanteros y volantes, pasó el tiempo y ahora los han referenciado más que todo por la banda derecha”.

La vida familiar y las bromas

Si bien Roy Myrie ha aceptado su nueva realidad como seguidor de Saprissa por amor a sus hijos, esto no ha evitado que sea objeto de bromas dentro de su propia casa. Sus hijos gemelos lo molestan constantemente, especialmente en estos tiempos en los que Alajuelense atraviesa un momento complicado. “Me vacilan y me ponen la canción del Saprissa. En estos tiempos donde la Liga no ha estado bien, imagínense el bullying que me han estado haciendo”, relató entre risas.