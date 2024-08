Más allá del triunfo y del liderato en el grupo de la Copa Centroamericana, no fue todo alegría en Saprissa. Primero Vladimir Quesada lanzó acusaciones internas sobre las lesiones, luego Ariel Rodríguez explotó contra uno de sus ex compañeros.

Tras la victoria con gol suyo, el delantero fue consultado por Real Estelí y se mostró muy molesto. Primero aseguró que solamente juegan bien contra ellos porque no tienen la presión de perder y, luego, se acordó de Byron Bonilla, actual jugador del equipo nicaragüense y ex Morado.

¿Qué dijo Ariel Rodríguez sobre Real Estelí?

Ariel Rodríguez comenzó hablando sobre los nicaragüenses y se refirió a la victoria de ellos en el partido anterior: “Es necesario estar hablando del Estelí ¿Qué presión tiene Estelí si nosotros le ganamos? Ninguna. Está todo el mundo esperando eso”.

Luego, agregó sobre como les cambia la actitud cuando enfrentan a un grande como el Morado: “¿Cómo le fue hoy? (por la derrota ante Guanascateca) Contra Saprissa muestran otra cosa en su cancha. Los respeto, pero esa es la realidad”.

Pero esto no terminó acá, Ariel Rodríguez seguía enojado y le apuntó a Byron Bonilla. Sin nombrarlo, se refirió a jugadores que pasaron sin pena ni gloria por el Monstruo y que allá son figuras. Haciendo hincapié en el golazo que hizo el ex Cartaginés en el triunfo 2-1 de la fecha anterior.

¿Qué dijo Ariel Rodríguez contra Byron Bonilla?

“Tuvimos compañeros aquí que vinieron a Saprissa, que no jugaron nunca y allá hacen cosas increíbles. Ponerse esta camisa es diferente, mantenerse es diferente, no es fácil. Cualquiera juega en otro equipo, pero acá no por la presión que tenemos de la gente”, lanzó el delantero contra su ex compañero.