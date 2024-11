Alajuelense en alerta: Fedefútbol confirma que quiere para la Sele al referente manudo.

El objetivo de la selección de Costa Rica de clasificarse al cuadrangular final de la Liga de Naciones Concacaf quedó trunco luego del empate de este lunes ante Panamá por 2-2 que decretó la derrota global por 3-2 en la serie de cuartos de final.

De esta manera, lo que parece sentenciado también es el futuro de Claudio Vivas al frente del combinado tico, una salida del técnico que antes había dejado su cargo de director de selecciones que podría afectar, increíblemente, a Alajuelense.

Quien habló sobre este tema, incluso antes de que se consumara la eliminación ante Panamá, fue Sergio Hidalgo, el vicepresidente de la Fedefútbol , que por un lado admitió el interés en Jeaustin Campos y después le apuntó a Alajuelense.

“Me encantaría tener a Óscar Ramírez en la Federación de Fútbol”, admitió Hidalgo sobre el actual Coordinador de Desarrollo y Rendimiento del León. “Hay mucho técnico con mucha capacidad, en Costa Rica hay talento y esas personas tienen que llegar a la Federación”, remarcó el directivo que luego reafirmó el interés también en Alexandre Guimaraes.

En la Fedefútbol quieren contar con el Macho Óscar Ramírez. (Alajuelense)

“Guimaraes ha estado muchas veces en la palestra. Pero, en lo personal, tenemos que hacer un cuerpo técnico para llegar a competir en un Mundial y no solo buscar la clasificación”, explicó en declaraciones recogidas por el diario La Teja.

¿Será Jeaustin Campos el próximo entrenador de Costa Rica?

Al respecto, Hidalgo fue claro y no escondió sus ganas de contar con el actual DT de Real España de Honduras: “ Se ha hablado mucho con él y se han dado muchos momentos donde no se ha podido llegar . Es una persona importante a evaluar, en su momento se han dado algunas circunstancias que no han permitido llegar”.