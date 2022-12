Rodolfo Villalobos atiza contra Rolando Fonseca por sus críticas a Bryan Ruiz: "No pasó de Centroamérica"

Rolando Fonseca abrió fuego contra varios flancos luego del bochornoso debut de Costa Rica en el Mundial de Qatar 2022. Uno de ellos fueron los referentes del equipo: Keylor Navas, Celso Borges y, principalmente, Bryan Ruiz por su flojo nivel. A raíz de estas críticas, ya con la eliminación de La Sele consumada, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), Rodolfo Villalobos, salió al cruce.

"En el camerino, donde los jugadores hacen autocrítica, no me alcanza con llamarme Rolando Fonseca. Usted no puede llevar solo nombres, tiene que llevar hombres a esta batalla. ¿Qué le debemos a Bryan Ruiz? Nadie está por encima de una camisa, menos de una selección nacional", había asegurado el máximo artillero de la Tricolor en diálogo con ESPN.

Un comentario que también es un dardo para Luis Fernando Suárez por haber llevado al "Capi" a Qatar 2022. Opinión que difiere con la de Villalobos, quien le respondió dando a entender que la carrera que forjó no está a la altura de la de Ruiz: "¿Cuántos jugadores que agarran un micrófono y lo despedazan puede decir que tienen tres mundiales consecutivos? Si usted es menos no puede hablar de alguien que es más", le dijo a Columbia Deportiva.

"Hay mucho ex jugador que lo ha tratado de decapitar, que se llena la boca en un micrófono criticándolo y señalándolo, pero no pasó de Centroamérica. Bryan hizo una carrera en Holanda, donde fue campeón, Inglaterra, Brasil... y si usted es menos que alguien, no tiene derecho a criticarlo. Menos en la forma despiadada que se lo ha hecho. Creo que Bryan merece respeto y agradecimiento porque le dio a este país 17 años de liderazgo, fútbol y resultados", aseguró.

Fonseca también había criticado a la FCRF

"Las aguas se vuelven muy turbias. La selección no jugó fogueos, un representante que hace un partido que no es (por el amistoso fallido con Irak), ahora la Federación tiene que desembolsar mucho dinero después de ir a un Mundial (...) Esto tiene muchos involucrados. Mucha gente, por montarse al avión, por estar en Qatar, ya está satisfecha. El premio es sólo ir allá, pero no ven el fútbol para el futuro. Y ahí estamos muy mal nosotros", afirmó el "Amigo del Gol".