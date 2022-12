Costa Rica cayó 4-2 contra Alemania y con esto quedó eliminada de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero sobre todo los ojos estaban puestos en Bryan Ruiz, porque fue la última vez que se le vio en un campo como futbolista, aunque lamentablemente no pudo tener minutos ante los europeos.

Ruiz no dudó en decir que esta fue su última participación en un juego profesional y lo afirmó al dar declaraciones a Teletica en la zona mixta del estadio Al Bayt: “Hace rato anuncié que este era mi último partido oficial y ya me retiro. Para mí ha sido un honor retirarme en un Mundial, voy a extrañar jugar fútbol”.

Acerca de cómo vio la participación de La Sele en Qatar 2022 comentó: “Ha sido una Copa del Mundo llena de emociones, de un partido que fue un accidente ante España y nos pudimos recuperar contra Japón y en este último juego. No hay nada que recriminarse ante Alemania, estuvo el esfuerzo”.

“Este partido contra Alemania fue el que más me gustó, jugamos con personalidad, salir a buscar el empate y el 2 a 1. Lo hicimos con personalidad, pecamos en recibir el otro gol rápido”, agregó el capitán luego de que se estuviera cerca de lograr el objetivo de clasificar, pero a pesar de eso lo dejó satisfecho el rendimiento de sus compañeros.

Por último, dio gracias por el apoyo recibido: “Quiero agradecer a los que me intentaron convencer, pero soy terco y mis decisiones son bien pensadas. Esta decisión no tiene vuelta atrás. Era lo que quería este año: retirarme en el Mundial. Aquí nadie trabaja por el bien personal. Algunos pensarán que quería que me retirara en un Mundial, pero lo más importante era la clasificación para todos. Yo soy parte de todos”.