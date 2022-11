El debut de Costa Rica en el Mundial de Qatar 2022 conmocionó al país y al mundo, que no se esperaban atestiguar un 7-0 ante España. Pero acaso lo que mayor sorpesa causó fue la apatía del equipo, sus errores insólitos y la nula reacción de Luis Fernando Suárez. Esta desafortunada combinación, más el accionar de la Fedefútbol, generó el enojo del máximo artillero de La Sele, Rolando Fonseca.

Si Suárez fuera tico...

"Yo primero empiezo por el técnico que es el que dirige, quien toma la decisión de poner a su once, y el no estar preparado es no tener plan B. No sé si vieron la foto de la impotencia de Suárez cuando sonríe. Yo no esperaba una selección tan replegada, España nos hacía un gol cada diez minutos pero nunca tuvimos la intención de hacer algo diferente", le aseguró a ESPN.

"No había sintonía, no había química en la idea de juego. Hay momentos en los que al jugador las cosas no le salen. Hoy España llego a jugar ‘monito’ con Costa Rica, por eso siempre anduvo detrás el balón. Pero el verde no miente, Costa Rica careció de ideas, no había lectura de juego. Porque es un técnico extranjero se le perdona todo, pero si fuese uno nacional, lo hubieran echado como a un perro", sentenció.

Dardo a la Fedefútbol

El Principito se refirió al amistoso fallido con Irak, organizado por EuroSport: "Las aguas se vuelven muy turbias. La selección no jugó fogueos, un representante que hace un partido que no es, ahora la Federación tiene que desembolsar mucho dinero después de ir a un Mundial... se van a cuestionar muchas cosas, pero, ¿sabes qué es lo que pasa? Que una victoria en Costa Rica a todo esto lo opaca".

"Esto tiene muchos involucrados. Mucha gente, por montarse al avión, por estar en Qatar, ya está satisfecha. El premio es sólo ir allá, pero no ven el fútbol para el futuro. Y ahí estamos muy mal nosotros. (...) Somos los reyes de los eslóganes y cuando gana más la emoción que el trabajo pasan estas consecuencias. Pueden ser accidentes del fútbol pero a Costa Rica se le está haciendo repetitivo por la falta de trabajo", comentó.

La Sele y sus referentes tampoco se salvaron

"Yo estuve en partidos donde me golearon y no importa. Pero el no tener un remate a marco, no tener una transición después del mediocampo quiere decir que no hay una idea de juego. No puedes experimentar, estos capitanes nos han regalado la mejor historia en un Mundial: ¿Qué los ha desconectado para tener un partido tan malo?", dijo, focalizando en Keylor Navas, Celso Borges y Bryan Ruiz.

Respecto al Capi, fue aún más duro: "Eso solo en el camerino donde los jugadores hacen autocrítica donde no me alcanza por llamarme Rolando Fonseca. Usted no puede llevar solo nombres, tiene que llevar hombres a esta batalla. (....) ¿Qué le debemos a Bryan Ruiz? Nadie está por encima de una camisa, menos de una selección nacional".

¿Es bueno el nivel de Costa Rica?

"La realidad nuestra nos la dejó muy marcada la eliminatoria, el Mundial no: muy poca presencia en ofensiva, no teníamos un juego muy fluído, dependíamos de las esporádicas genialidades de Joel Campbell. El miércoles fue un ausente, nuestros delanteros no tocaron el balón. Esto también lo vivió Óscar Ramírez en los primeros 45 minutos contra Inglaterra camino a Rusia 2018", comentó.

"No estamos preparados para competir. En nuestra área nos alcanza con muy poco, pero para poder competir a nivel internacional no", aseveró. Y cerró asegurando que "esta ha sido la selección que más humo nos ha dado a los aficionados y a la prensa de este país".