El exjugador de la Selección de Alemania no asistirá a la Copa del Mundo de Qatar 2022 en modo de protesta.

Qatar 2022: un histórico de Alemania no asistirá a la Copa del Mundo

La situación en Alemania a pocos meses de disputarse el Mundial de Qatar 2022 es bastante particular, ya que hace unas semanas se realizó una encuesta en la población de este país y se terminó que 48% de los entrevistados vería "con buenos ojos" que la selección alemana, dirigida por Hansi Flick, se "retire" de la Copa del Mundo, ya que según aparentemente hubo muchas irregularidades en toda la previa de este evento y por ciertas normas que no le gustan a los alemanes. Ante este escenario, el histórico campeón del mundo Philipp Lahm, tomó la decisión de no asistir junto a la delegación alemana y envió unas fuertes declaraciones.

Es importante resaltar que Alemania no tuvo una buena presentación en Rusia 2018 al quedar eliminados de la fase de grupos, incluyendo una derrota contra México, pero esperan reivindicarse en Qatar 2022 en donde estarán compartiendo el Grupo E junto a España, Costa Rica y Japón.

Declaraciones del campeón del mundo

"No formaré parte de la delegación de la Selección de Alemania ya que no tengo ganas de volar a Qatar como aficionado. Prefiero seguir el torneo desde casa", explicó el ex jugador del Bayern Múnich y de la Selección Nacional al medio alemán Kicker acerca de la posibilidad de acompañar a su país a lo largo de la Copa del Mundo.

Sin embargo, respetó a las personas que sí asistirán, sobre todo a los futbolistas alemanes: “Hablamos mucho sobre valores. Su encarnación también es parte de la apariencia. Cuando miro los dos últimos torneos, la apariencia dentro y fuera el campo no era así, Todos podían identificarse con ellos”, sentenció Philipp Lahm.