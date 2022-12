La jugada de Keylor Navas vs. Alemania que levantó fuertes críticas

Durante la jornada del Mundial de Qatar que se disputó el pasado jueves, hubo algunas jugadas que levantaron críticas infinitas en los aficionados y periodistas. La principal fue la dada en el encuentro entre Japón y España, donde el balón parece salir del campo, antes del gol asiático. Sin embargo, Keylor Navas también estuvo involucrado en una de las polémicas del día.

Navas estuvo fino durante los 90 minutos frente a Alemania y a pesar de que recibió cuatro anotaciones en contra, el guardameta no tuvo culpa de ello e incluso, evitó que los alemanes aumentaran el resultado en distintas ocasiones. Aunque en un momento específico del compromiso, el portero del PSG cometió un error del que se habló por horas.

Cuando transcurrían los primeros 45 minutos, en un intento de evitar el saque de esquina, Keylor se barrió en busca del balón, no obstante, por más de un metro, se notó que el esférico salió del rectángulo de juego. Aun así, Karen Díaz, la juez de línea, no levantó el banderín y continuó el partido, obviando que la pelota se había marchado y debía cobrar saque de esquina a favor de los europeos.

Está claro que la acción iba a provocar comentarios en redes sociales y uno de estos, fue el del periodista Nino Mangrativa, que manifestó, "la jugada en el Japón vs España le ha dado la vuelta al mundo... pero esta en el Alemania vs Costa Rica, ni siquiera se necesitaba ir al VAR, no la pitaron fuera. Era saque de esquina para Alemania".

Recordemos que el partido entre Costa Rica y Alemania significó un hecho histórico en cuanto al cuerpo arbitral. Por primera vez en una Copa del Mundo masculina, el trío arbitral fue conformado por mujeres en su totalidad. Stephanie Frappart, Neuza Back y Karen Díaz se encargaron de llevar el compromiso, aunque el error de la mexicana, de forma lastimosa, manchó su actuación.