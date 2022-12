La Selección de Costa Rica terminó eliminada en la fase de grupos de la Copa del Mundo, luego de perder 4-2 frente a Alemania en la tercera fecha. Sin embargo, el equipo de Luis Fernando Suárez cayó con las botas puestas e incluso, se estaba clasificando a la ronda de Octavos de Final, durante algunos minutos del compromiso.

Cuando marchaba el minuto 70 de partido, un gol en contra de Manuel Neuer, ponía en ventaja a los costarricenses por 2-1, después de ir por debajo en la pizarra. Con este resultado, y mientras que Japón vencía 2-1 a España, La Sele tenía un pie en la siguiente fase, avanzando como segundo de grupo. No obstante, la situación cambió en un abrir y cerrar de ojos.

Luego de haber culminado el compromiso, Luis Enrique ofreció sus respectivas declaraciones en rueda de prensa, donde se le cuestionó sobre ello, a lo que el estratega contestó que no tenía idea de que Costa Rica los estaba dejando fuera. "¿Tres minutos eliminados? ¿Por qué? Yo no estoy pendiente al otro partido, yo estoy centrado en el mío", inició.

"Ah estuvo ganando Costa Rica 2-1 a Alemania, pues fantástico, pero yo no lo sabía. No me he enterado en ningún momento, no vine aquí a especular. ¿Hemos estado eliminados por tres minutos? Pues yo no lo sabía, me hubiera dado un infarto", agregó el técnico.

Aunque la condición no pasó a mayores, debido a que los ticos no lograron mantener su ventaja y posterior a la épica remontada, recibieron tres baldazos de agua fría que provocaron su eliminación. Ahora, los costarricenses se deberán regresar a casa con 3 puntos de 9 posibles, pero con posibilidades de haber clasificado hasta el último minuto.