La Selección Nacional de Costa Rica tiene prácticamente definido su calendario para la previa del Mundial de Qatar 2022, en donde debutará el martes 23 de noviembre ante España. Sin embargo, las últimas declaraciones del presidente de la Fedefútbol (Federación Costarricense de Fútbol), Rodolfo Villalobos, dejaron entrever que existe la chance de organizar una despedida para la Sele.

En principio, los dirigidos por Luis Fernando Suárez viajarán a Corea del Sur para jugar dos amistosos en la fecha FIFA de septiembre: el primero será contra el país anfitrión, que también estará en Qatar, el viernes 23; y en el último, que tendrá lugar el 27 de septiembre, se medirán a Uzbekistán. Pero lo que sucederá en noviembre "no está definido", aseguró Villalobos.

"Uno no se atreve a decir porque las cosas pueden cambiar. En este momento está en valoración distintas opciones y una de las opciones es que se realice un partido de despedida antes de salir hacia Qatar", expresó el mandamás, quien no habló de fecha tentativa alguna y hasta aclaró que "no queremos verlo como un partido, queremos verlo como un evento de despedida".

"Tenemos que ser responsables, así como en un momento dije que no había partido de despedida, hoy le puedo decir que hay posibilidades de que se dé. En este momento ya la respuesta no es tan contundente como antes y sí existe la oportunidad de que pueda darse un partido de despedida", declaró. Además, le confirmó a La Nación que la delegación Tricolor saldrá rumbo al continente asiático el 10 el 11 de noviembre.

En relación a este tema, el propio Luis Fernando Suárez reveló en diálogo con Fútbol de Primera que "en las fechas previas al Mundial, nosotros (con el presidente) nos vamos a juntar, espero, los primeros días de noviembre. Lo más probable es que sea en Turquía la primera parte donde nos reunamos. Vamos a ver si, de pronto, se puede jugar al menos un partido. Va a ser muy complicado, pero vamos a tratar de hacerlo".