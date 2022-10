Tras dos años de inactividad, el ex seleccionador de Costa Rica regresa al club Azucarero para afrontar un reto más que complejo.

Jorge Luis Pinto fue oficializado como el nuevo director técnico del Deportivo Cali. El ex estratega de la Selección de Costa Rica, recordado por la gesta de Brasil 2014, tendrá una ardua tarea por delante, pues los Azucareros están sumidos en una crisis deportiva e institucional que desembocó en la salida del banquillo de Mayer Candelo, ídolo del club, luego de trece partidos: el equipo apenas ganó uno de ellos, quedando eliminado del cuadrangular de la Liga BetPlay 2022-II por ocupar el último lugar de la tabla.

El santandereano estará rodeado de sus hombres de confianza en esta regreso a la institución, a la cual dirigió en 49 oportunidades en el período 1990-91: "Sergio Herrera como asistente técnico, Gilberto Arenas como preparador físico y Eduardo Niño como preparador de arqueros", reza el comunicado oficial. Sus asistentes, precisamente, son quienes estarán al frente del equipo a fines de noviembre ante la ausencia de Pinto, quien viajará al Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, el próximo domingo 9 de octubre deberá afrontar su primer reto. Será en el clásico vallecaucano, ante el América de Cali de Alexandre Guimarães. Los Rojos tampoco viven un presente floreado, pues desde que el tico asumió como DT el 6 de abril apenas obtuvieron un triunfo. Empero, están séptimos y, a falta de seis fechas, en puestos de clasificación. Pinto comenzará a preparar el encuentro esta semana entrante y la expectativa es alta teniendo en cuenta sus más de 15 años de experiencia en el FPC.

"Me encantaría dirigir a Cali. Todo lo que tiene el Cali es conocido y si se puede aportar para que vuelva a su estatus deportivo. Me gusta el reto, es muy bravo. Es una institución con una infraestructura que me encanta, donde una persona puede trabajar bien", le comentó el cafetero hace algunos días a Blog Deportivo. El técnico de 62 años, quien tiene contrato hasta diciembre de 2023, ya mira de reojo el tema del descenso para el próximo torneo. Por lo que Cali, undécimo en la tabla del descenso, con un promedio de 1,33, debe empezar a sumar de a tres.