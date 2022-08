La Federación de Futbol de El Salvadorha pasado un último mes bastante agitado, desde la intervención del INDES que causó que FIFA advirtiera que el futbol de dicho país podría ser suspendido, hasta el final de la gestión de Hugo Carrillo que ha estado envuelto en posibles delitos de administración fraudulenta y hasta es investigado por la justicia.

Carrillo rompió el silencio luego de la polémica, luego de dar declaraciones a Radio 106 nueve, en donde habló sobre lo que hizo en su periodo, así como lo que sabe acerca de las nuevas autoridades al confirmar que FIFA será la que de a conocer a la Comisión Normalizadora en los próximos días y así comenzar el camino para nombrar un nuevo Comité Ejecutivo.

"No sé quienes están en la comisión normalizadora y aunque lo supiera, no podría decirlo por respeto", fueron las palabras que dijo Carrillo, quien también no dudó en manifestar su inocencia de las acusaciones que ha recibido, así como ponerse a disposición de las autoridades de cara a cualquier investigación a la que sea sometido.

"Me siento como expresidente, tranquilo en el sentido que las cosas están muy claras en toda la documentación. En mi casa no encontraron ningún documento. Todo estaba en la federación y se hizo todo bien, hay señalamientos, pero yo me siento tranquilo que las cosas las hice correctamente. No hubo ninguna situación que pudiera dar razón por lo que nos han involucrado", agregó.

"Estamos a la disposición de las autoridades. Desde un principio me puse a disposición después que salió la noticia y el aviso a la Fiscalía. Estamos abiertos a cualquier información que se requiera”, finalizó el exmáximo dirigente del futbol salvadoreño.