Out Of Context Football, una famosa cuenta de Twitter, replicó un video en el que un jugador de Sporting protagoniza un festejo por demás curioso.

Este jueves, Sporting venció 2-0 a la Liga Deportiva Alajuelense por la decimoquinta jornada del Clausura 2023. Así las cosas, los Albinegros escalaron en la clasificación y bajaron a los dirigidos por Andrés Carevic de la cima del torneo, donde manda Saprissa. Este hecho es una noticia en sí, pero ocurrió algo más en la noche de Pavas que se adueñó de los flashes.

El héroe de la noche en el Ernerto Rohrmoser fue Anthony López (55' y 65'), sobrino de "Pato", ídolo de la institución Manuda, y autor de un doblete de gran factura. Aunque fue precisamente durante la celebración del primer gol que las cámaras de Tigo Sports captaron un peculiar momento.

Guillermo Mora, volante de Sporting, realizó un movimiento pélvico durante unos segundos cuando el grupo se juntó a festejar. Los cuales fueron suficientes para que una popular cuenta de Twitter llamada Out Of Context Football levantara el video y lo diera a conocer al mundo: el clip acumula a día de hoy 1.4 millones de reproducciones, 522 retweets y 7.035 me gusta.

Además, la cuenta anglosajona ciertamente tiene poder de viralidad con sus 3.1 millones de seguidores. Recordemos que no es la primera vez que OOCF se hace eco de un suceso de la Liga Promérica de Costa Rica, pues también compartió, el blooper de Arboine en el Saprissa-Alajuelense o la expulsión del futbolista Morado Javon East ante Herediano.

+ El video de la celebración de Sporting