La lista de convocados de Costa Rica para la triple fecha de las Eliminatorias Concacaf dejó a varios enojados. Al escándalo de la renuncia de Manfred Ugalde por sus diferencias con Luis Fernando Suárez se le sumó la baja de Giancarlo González, quien declaró que no estaba apto físicamente para jugar. A esto también hay que agregar a los dichos de David Guzmán.

El mediocampista del Saprissa viene teniendo un buen comienzo de temporada y había sido titular en los primeros tres partidos de la Sele en el octogonal. Pese a eso, el estratega colombiano decidió dejarlo afuera de los citados y generó una incomodidad en el centrocampista.

“Tranquilo. Soy un costarricense más, quiero ir a un mundial, apoyo a los compañeros y sé que las oportunidades vendrán nuevamente, tengo que redoblar esfuerzos, si no estuve fue por algo”, la primera respuesta de David Guzmán ante la pregunta que le realizaron desde Teletica por su no convocatoria.

Y agregó sobre las sensaciones que sintió al no verse en la lista: “Me pareció un poquito extraño estar dos partidos de titular y después no, pero son cosas que pasan en el fútbol, pero ahora a apoyar, soy un jugador que siempre es progrupo y hoy me duele no estar, pero para eso tengo que trabajar más”.

¿Cómo es el calendario de Costa Rica?

En búsqueda de su primera victoria en este octogonal, Costa Rica visitará el próximo jueves 7 de octubre a Honduras. Luego, la Sele recibirá el domingo 10 sin público en el Estadio Nacional a El Salvador y cerrará esta triple fecha contra Estados Unidos de visitante el miércoles 13.