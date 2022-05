Cristian Gamboa, lateral derecho costarricense del Bochum de la Bundesliga, fue contundente en asegurar que desea ver a la Selección de Costa Rica clasificando al Mundial de Qatar 2022. Este defensor jugó en Brasil 2014 y Rusia 2018, sin embargo, no estuvo en toda la eliminatoria y eso complicaría su eventual presencia en Qatar.

Pese a que la tricolor aún debe ganar el repechaje ante Nueva Zelanda para garantizar su presencia en la Copa del Mundo, Gamboa aprovechó que juega en Alemania y, entre risas, confesó que le encantaría ver a La Sele derrotar a la escuadra teutona.

"La decisión no recae en mí, respeto las decisiones, les deseo lo mejor a todos y espero que Costa Rica clasifique al Mundial y puedan ganarle a Alemania", declaró Gamboa en entrevista exclusiva con el periodista Yashin Quesada.

El lateral agregó: "Siempre he tenido el deseo de ir, he ído a dos mundiales y por diferentes circunstancias no jugué en la eliminatoria pasada.... circunstancias que no me dejaron estar, pero entiendo que hay gente que se ha sacrificado y si es así, deseo lo mejor".

Estas declaraciones hacen alusión a que tanto Keysher Fuller como Ricardo Blanco entregaron todo en esa posición durante la octagonal, por lo que Gamboa da a entender que pese a su nivel y experiencia, el técnico Luis Fernando Suárez estaría dejándolo como última opción.