“Costa Rica podría tener muchas posibilidades... no ha sido la Alemania brillante de otros tiempos”

Minor Díaz, actualmente técnico del Municipal Liberia en Liga de Ascenso y ex jugador ubicado entre los 15 máximos goleadores del fútbol tico con 132 anotaciones, analizó lo que podría ser el duelo de la Selección de Costa Rica ante Alemania en el Mundial de Qatar 2022.

Pese a que la tricolor debe ganar el repechaje para garantizar su presencia en la Copa del Mundo, Díaz aprovechó que jugó en Alemania con el Karlsruher de la Segunda División en la temporada 1999-2000, y así emitir su criterio de lo que será el encuentro ante los teutones.

“Creo que Costa Rica podría tener muchas posibilidades porque ya ha demostrado que puede competir a nivel mundial, ya nos tocó en el 2014, aunque ahora se trate de otra generación obviamente, pero creo que esa transición que ha tenido Alemania de repente no ha sido la Alemania brillante de otros tiempos”, declaró al medio Radio Columbia.

Díaz agregó: “Yo pienso que de clasificar Costa Rica al mundial podríamos hacer un muy buen partido con Alemania, incluso tener mucha chance, dependiendo en mucho de la parte táctica eso sí, ser muy ordenados, muy disciplinados, porque la selección Alemana es una selección que normalmente nunca se sale de su esquema del manejo de la parte táctica”.

Este entrenador y ex futbolista costarricense reconoció que la cuatro veces campeona del mundo es una selección muy bien estructurada y disciplinada tácticamente, pero recordó que están en un cambio generacional no solo de jugadores si no de director técnico con Hansi Flick.

De momento la escuadra dirigida por Luis Fernando Suárez tiene el gran reto de, previo a enfocarse en la fase de grupos del próximo mundial, afrontar el repechaje ante su similar de Nueva Zelanda en un juego de vida o muerte el 14 de junio en Doha.