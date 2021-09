¿Cómo le fue a Manfred Ugalde con la selección de Costa Rica?

No hay paz en la selección de Costa Rica desde hace tiempo, pero lo vivido hoy hizo explotar todo. Manfred Ugalde comunicó que renuncia a la selección por los dichos de Luis Fernando Suárez a la prensa y aseguró que no regresará mientras el colombiano este sentado en el banquillo de la Sele.

Con tan solo 19 años, el futbolista del Twente FC no tiene mucha experiencia en el combinado mayor costarricense. Posee más encuentros defendiendo los colores de las juveniles que del primer equipo, con el que debutó en el 2020 de la mano de Ronald González ante Estados Unidos en un amistoso en el que jugó 12 minutos.

En el 2017 disputó su primer encuentro con la camiseta de Costa Rica en la Sub 15 en otro amistoso ante los estadounidenses. Solo estuvo durante 28 minutos y regresó en el 2018 para representar a la Sub 17, donde más partidos estuvo. En total disputó 7 duelos, 5 por el torneo Concacaf Sub 17 en el que marcó 3 tantos.

La mejor versión de Manfred en la selección se vio en el preolímpico. (Getty Images)

El mejor año para Manfred sería el 2020 cuando debutó en la mayor, como contamos anteriormente, y disputó el Preolímpico de Concacaf son la Sub 23. Pese a que se quedaron afuera, el juvenil tuvo un excelente torneo y anotó en la goleada por 5-0 ante República Dominicana.

Desde la llegada de Luis Fernando Suárez, Ugalde perdió mucho lugar y solo fue titular en el empate contra Panamá por la primera fecha del octogonal de las Eliminatorias Concacaf. El estratega colombiano fue muy crítico con el rendimiento del delantero y lo dejó afuera del banquillo.

+ El gol con la Sub 23