Este jueves quedaron definidos los 8 equipos clasificados a los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf, la cual es una lista de clubes -casi en su totalidad- pertenecientes a norteamérica, a excepción de uno; el Comunicaciones de Guatemala.

Los blancos demostraron buen juego y agallas en su serie ante el Colorado Rapids, a quienes vencieron en casa con marcador de 1 por 0 y en la vuelta triunfaron en la vía de los penales después de perder por la mínima en los 90 reglamentarios.

Orgullo centromericano

De esta forma, siete de los ocho participantes en esta ronda son ajenos a Centroamérica, una proeza no menor que tiene muy orgullosos a los aficionados cremas y centroamericanos en general

Y no es para menos, durante los últimos años, el fútbol chapín había estado pasando malos momentos tanto en selección como a nivel clubes y ver lo lejos que han llegado los albos, es de aplaudir.

Y ni se diga del desempeño de sus jugadores tanto en lo colectivo como en lo individual, donde se han destacado jugadores como el guardameta Kevin Moscoso, quuizá el punto más alto en la serie ante el cuadro de Colorado, con brillantes intervenciones y una magnífica noche en los lanzamientos de penal.

Los chapines no solo sacaron su serie en patio ajeno, sino que además lo hicieron en un clima totalmente contraproducente que no propiciaba el buen fútbol y complicaba las acciones debido a las bajas temperaturas; un arma que los equipos de más al norte utilizan para afectar a su rival, pero que en esta ocasión, no les funcionó.

Este fue el camino que se vivió para llegar a los cuartos de final del torneo élite del área:

Ahora, de acuerdo a lo establecido por la organización, el Comununicaciones se verá las caras con el New York City, que dejó tendido al Santos de Guápiles de Costa Rica y que llega con el cartel de favorito a esta fase, un incentivo emocional adicional que deberán resolver los chapines.

Los juegos de ida correspondientes a los Cuartos de Final de Liga de Campeones de Concacaf se jugarán de la siguiente manera:

Fecha Equipo Casa Equipo Visita Serie 8 de marzo 2022 New York City Comunicaciones FC Ida 8 de marzo 2022 Seattle Sounders Club León Ida 8 de marzo 2022 Cruz Azul CF Montreal Ida 8 de marzo 2022 NewEngland Revolution UNAM Pumas Ida

Una semana después, el 15 del mismo mes se jugará la vuelta en la sede de los visitantes, de donde solamente saldrán 4 equipos con vida para dsputar las semifinales.