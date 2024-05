Su dorsal es el 12. La misma cantidad de clubes por los que pasó y también los años que jugó en el exterior. Joel Campbell construyó una exitosa carrera que comenzó en 2009 con la camiseta de Saprissa y ahora está dando quizá sus últimos giros en Liga Deportiva Alajuelense.

Sin embargo, el delantero de la Selección de Costa Rica es mucho más que un futbolista: siempre mostró inquietudes por los negocios y hoy maneja una fortuna que generó dentro de la cancha e hizo crecer fuera de ella.

Campbell persigue una filosofía de vida que no es la habitual dentro del ambiente del fútbol. Y lo tiene claro: “Siempre dije que no quería depender del fútbol para vivir porque para mí es una palanca que me ayuda a cumplir muchísimos sueños y proyectos, pero no es para siempre”, aseguró.

“Tenía que llevar muchísimas cosas paralelas al fútbol para luego poder vivir de la manera que vivía cuando jugaba al fútbol. Todo el mundo sabe que lo que gana un futbolista está fuera de la realidad de cualquier persona, no es normal”, añadió en una entrevista con el medio argentino Infobae.

Si bien atraviesa un gran estado de forma en Alajuelense y se le ve cuerda para rato, a los 31 años ya imagina sus días después del retiro. “Al deporte voy a estar ligado porque soy una persona 100% deportiva para toda la vida, pero me gustaría seguir ligado de una manera más empresarial que ser entrenador en un equipo o algo así”.

Además, confesó que le “cuesta mucho confiar en la gente, y más cuando son temas de dinero porque el dinero trae problemas, pero es mejor tener problemas con dinero que tenerlos sin dinero”.

¿Cuál es el negocio de Joel Campbell por fuera del fútbol?

Joel Campbell estuvo casi dos años trabajando en la construcción de su gran emprendimiento, el Twelve Sport Center, un Centro de Alto Rendimiento que ya funciona en Alajuela, muy cerca de Lindera y del predio de la Fedefútbol, para que los deportistas puedan potenciar sus habilidades.

Así luce Twelve Sport Center, el gran emprendimiento de Joel Campbell. (Foto: Behance)

“Es devolver lo mucho que me ha dado el deporte. Hacerlo en ese tipo de negocios es gratificante. Ver a la gente entrar y salir feliz y disfrutar de las cosas que uno ha hecho es bastante bonito”, comentó el atacante que defendió a la Sele en los últimos tres Mundiales y se prepara para disputar su segunda Copa América.

El gran momento de Joel Campbell en Alajuelense

Joel Campbell volvió a Costa Rica el año pasado. Pero a diferencia de lo que muchos pensaban, no firmó con Saprissa, sino que se cruzó de vereda y ahora es una pieza clave en el ataque de Alajuelense, que ya se aseguró su lugar en las semifinales del Torneo Clausura 2024.

El registro goleador de Campbell en esta temporada con los Rojinegros es para enmarcar: anotó en total 12 goles entre el torneo de Apertura 2023 y el Clausura 2024, una marca que hacía una década no conseguía, cuando marcó 11 tantos jugando para el Olympiakos de Grecia.

