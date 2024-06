Cada vez falta menos para el debut de Panamá en la Copa América 2024, que será este domingo contra Uruguay en el Hard Rock Stadium de Miami, y en las últimas horas los charrúas sufrieron un problema que volvió loco a Marcelo Bielsa.

El entrenador argentino de la Celeste tuvo un fuerte enojo que no hizo más que incomodar al rival de los canaleros de cara al primer partido que ambos animarán por el Grupo C de la competencia.

¿Qué le pasó a Marcelo Bielsa antes del debut contra Panamá?

Desde que Uruguay llegó el miércoles a Miami para comenzar con la recta final de la preparación para la Copa América 2024, las canchas del centro de entrenamiento en la Universidad de La Florida no le gustaron al cuerpo técnico.

Fue por eso que, enojado y casi sobre la hora del debut contra Panamá, el jueves por la tarde Bielsa salió del hotel en una excursión para buscar canchas disponibles y que estén a la altura de lo que él pretende para una selección de primer nivel.

A Bielsa se lo vio así de preocupado con los terrenos de juego donde se entrena Uruguay. (@aufoficial)

A tal punto llegó el disgusto con el estado de los campos de juego que la AUF, la federación uruguaya, informó que el equipo no usó este viernes el predio asignado sino que sólo realizaron trabajos en el hotel.

Cuál es el gran problema de la Copa América 2024

Después del debut, el segundo partido de Panamá será contra Estados Unidos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde Argentina venció por 2-0 a Canadá en el partido inaugural en un terreno de juego calamitoso, según las palabras de los protagonistas.

“Menos mal que ganamos, pero no se puede jugar al fútbol en esta cancha. Hace siete meses que sabemos que vamos a jugar acá y cambiaron el césped de sintético a pasto hace dos días. Lo siento, no es una excusa, pero no es una cancha para jugar al fútbol”, dijo Lionel Scaloni, el DT albiceleste, en una de las declaraciones más duras.