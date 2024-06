Tras su debut, Lionel Scaloni dejó unas declaraciones que podrían comenzar a preocupar a Panamá de cara al juego vs. Uruguay.

Este jueves, la Selección de Argentina se enfrentó a la Selección de Canadá en la inauguración de esta nueva edición de la Copa América. El equipo de Lionel Scaloni iniciaría su defensa del título con un triunfo 2-0 sobre La Hoja de Maple, gracias a las anotaciones de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Sin embargo, al término del compromiso, Scaloni, al igual que los jugadores de La Albiceleste, dejaron algunas declaraciones que dejan ciertas dudas y genera preocupación a la Selección de Panamá, previo a su debut frente a la Selección de Uruguay.

Las declaraciones de Scaloni que preocupan a Panamá

“Menos mal que ganamos, pero no se puede jugar al fútbol en esta cancha. Hace siete meses que sabemos que vamos a jugar acá y cambiaron el césped de sintético a pasto hace dos días. Lo siento, no es una excusa, pero no es una cancha para jugar al fútbol”, expresó Scaloni.

“Es una cancha que hace dos días era sintética y no pueden poner 100 metros de césped junto, quedó emparchado, a cortes continuos y hasta estaba pintada para que no se notara”, añadió.

“En realidad creo que hicimos, no diría un buen partido, pero sí uno acorde a como estaba el campo de juego, la realidad es que no se podía hacer mucho más estando como estaba el campo, en las condiciones que todos vieron”, dijo.

“El estadio es hermoso y con el césped sintético debe ser espectacular, pero con el césped de hoy, sinceramente, no es apto para este tipo de jugadores”, puntualizó el DT.

Uno que coincidió con el entrenador, fue Emiliano Martínez: “Es un desastre”, manifestó el guardameta del Aston Villa. “La pelota iba saltando. Tenemos que mejorar en ese aspecto. Si no, la Copa América siempre va a estar en un nivel poco más bajo que la Eurocopa”, agregó.

Panamá jugará en el mismo estadio

Recordemos que la Selección de Panamá disputará su segunda fecha de la Copa América frente a Estados Unidos, en el mismo recinto, el Mercedes-Benz Stadium. Por lo que el estado del terreno comienza a generar preocupación, tomando en cuenta que, en el juego de Thomas Christiansen es un aspecto importante el césped.