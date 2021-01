Wilfredo Guzmán, sobre los dichos de Omar Leiva: "Parece una calumnia"

Wilfredo Guzmán, presidente de la Liga Nacional de Honduras, se refirió a los dichos de Omar Leiva, quien manifestó haber recibido sobornos cuando oficiaba como asistente.

Wilfredo Guzmán, presidente de la Liga Nacional de Honduras, habló con el sitio "Cronómetro" respecto a diversos temas. Sin embargo, el principal giró en torno a los dichos de Omar Leiva, ex asistente que manifestó en los últimos días (en diálogo con Panorama Deportivo de Radio Internacional) haber recibido sobornos.

"Todos conocemos donde están las autoridades correspondientes, con estas situaciones uno sabe donde se debe de tratar, denunciar o comunicar lo que corresponda", expresó primeramente con el mencionado portal. Además, agregó: "Poco o nada pueden hacer (los medios de comunicación) más que difundir una noticia. No se valora ahí, sino que en los organismos".

En torno a esto último, prosiguió: "Si yo pongo una denuncia, es porque vamos buscando un objetivo. Yo creo que hay que tener cuidado con ese tipo de informaciones, que no le causa nada bien al futbol, todo lo contrario. No estamos para eso. Estamos para construir cosas que nos vengan a ayudar a engrandecer este deporte que tanto nos gusta".

Tras explicar que "ni me he dado cuenta de la información (sobre los dichos de Leiva) porque he estado bastante ocupado", opinó: "Si analizamos y somos objetivos en esto, dice que fue en 2012, y hoy es 2021. No tiene lógica. Para mí no lo tiene. ¿Por qué no lo hiciste en el momento? 8 años después más parece una calumnia".

Finalmente, pasando al Apertura 2020, indicó: "A pesar de todas las dificultades que hemos tenido, yo me atrevo a calificar el actual Apertura 2020 como un rotundo éxito. Creo que todas las medidas y protocolos de Bioseguridad que se hicieron con la comisión médica lograron que se diera un excelente trabajo".