Reynaldo Tilguath denunció intento de soborno contra un jugador de Real de Minas

Después de consumarse el descenso del Real de Minas contra el Honduras Progreso, Reynaldo Tilguath denunció que a uno de sus jugadores le ofrecieron para amañar el partido.

Después de perder por 5-2 ante el Honduras Progreso, el Real de Minas descendió a la segunda división del fútbol hondureño. Los mineros concluyeron una muy mala campaña en la que no pudieron conseguir ni una tan sola victoria, y al final del partido su entrenador, Reynaldo Tilguath, hizo una seria denuncia de corrupción.

"Me siento mal porque los muchachos se esforzaron y la verdad les miraba en las ganas que ellos no querían (descender). Pero hubo cosas que sí me dan pesar, esto no es excusa mía, simplemente el Comité de Ética de la Federación tiene que investigar", empezó diciendo.

Seguido a eso, reveló que a uno de sus futbolistas lo quisieron sobornar en la previa del encuentro: "Temo por la vida mía y la de mi familia, porque a un jugador de los nuestros le ofrecieron para que vendiera el partido. Son cosas que no sé por que pasan en nuestro fútbol", agregó.

"Esta no es excusa, ellos (Honduras Progreso) nos ganaron de la mejor manera. Desde que yo tomé el equipo el responsable soy yo, yo acepté el reto, trabajé el equipo. Como les digo, si no ganamos acá es por que no teníamos aspiraciones para poder seguir en Primera División", concluyó.