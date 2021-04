Periodista de ESPN pide suspender de por vida a Henry Bejarano por su nivel en Olimpia vs América

Luego de ver el arbitraje de Henry Bejarano en el duelo entre Olimpia y América, Paco Gabriel exigió que el tico no vuelva a dirigir más.

Siguen las repercusiones por el arbitraje de Henry Bejarano durante la vuelta de los octavos de final de la Concachampions entre Olimpia y el América. Los periodistas mexicanos siguen muy enojados con el tico por ser permisivo con algunas faltas de los catrachos. Paco Gabriel, ex-futbolista y periodista de ESPN, fue muy duro con su análisis sobre el juez principal del partido.

"Este árbitro merece que no vuelva arbitrar en su vida. Es complice de lo que hizo Arboleda y el resto de los jugadores. América no superó a Olimpia, el arbitraje es parte del juego. Pero aún así tendría que haber ganado y no lo hizo", declaró durante una charla con David Faitelson.

Y agregó sobre el análisis del juego: "El árbitro potenció la forma de jugar de Olimpia. Hicieron méritos futbolísticos, pero después se dedicaron a patear. Lo que le correspondía hacer al juez no lo hizo. Desde el pisotón a Córdoba a la jugada de Arboleda hacía López, una jugada de roja automática".

Para finalizar, culpó a la Confederación sobre el rendimiento de Bejarano: "No necesitas VAR. Si eres un árbitro profesional y estás pintando un América-Olimpia en el Estadio Azteca en la Liga de Campeones de Concacaf, automáticamente tienes que sacar la tarjeta roja. Tiene que haber consecuencias, futbolisticamente Concacaf ha crecido pero el arbitraje sigue siendo el mismo del Pre-Mundial de Haití: duro contra México".

Desde México siguen escupiendo fuego por lo sucedido durante el encuentro del pasado miércoles. Desde la Concacaf todavía no confirmaron si van a sancionar a Bejarano o si volverá a dirigir algún partido de esta edición de la Concachampions. Por el momento, el costarricense sigue siendo tenido en cuenta.