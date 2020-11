Oficial: Pablo Punyed tiene nuevo equipo

Pablo Punyed se suma a su sexto equipo en el fútbol de Islandia.

Desde el fútbol en Islandia, el salvadoreño Pablo Punyed tomó la decisión de cambiar de aires en ese país para mudarse a otro club. Este será el sexto equipo del salvadoreño en Islandia, con los cuales ha celebrados dos títulos de Liga, dos de Copa y una súper copa de Islandia.

Además que la Liga de Islanda se tuvo que suspender este año debido a la pandemia del Coronavirus y antes de toda esta situación, Pablo Punyed estaba teniendo mucho protagonismo y siendo goleador del conjunto con siete anotaciones. Ahora, mudará toda su calidad a otro club.

Recordemos que el Vikingur R, el nuevo club de Pablo Punyed es un equipo de mucha tradición en ese país en donde el centroamericano puede presumir de haber conquistado cinco títulos de liga y dos de Copa. Ahora, siente que es el momento para buscar otros caminos.

“Este cambio ya se veía venir, mi contrato con el KR se termina a finales de este año y no llegamos a un acuerdo,hasta que el Vikingur me presentó un proyecto muy ambicioso. Un equipo que en el 2019 quedó campeón de Copa y aunque este año no le fue como lo esperaba, es un equipo que invierte mucho en sus instalaciones, en su profesionalismo, tiene jugadores seleccionados en Islandia y eso me funciona a mi para seguir creciendo como jugador", comentó Pablo Punyed.

“Mis aspiraciones con este nuevo equipo son las mismas de siempre: pelear por los títulos, estar entre los mejores tres equipos de Islandia, pelear por la Copa, etc. Lo más importante para mí es que este es un club que me puede ayudar a seguir creciendo como jugador seleccionado, como jugador que le gusta mucho la posesión, siendo un equipo que le pone mucho énfasis a eso. En la totalidad,yo muy contento y con muchas ganas de comenzar otra vez”. finalizó el salvadoreño.