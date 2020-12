Thierry Henry sobre Olimpia: “Espero llegue muy lejos en la competición”

El entrenador de Impact Montreal, Thierry Henry, le deseó suerte a Olimpia en lo que queda de la competición.

Olimpia sorprendió a propios y extraños al eliminar al Montreal Impact de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, que ahora le permitirá jugar las semifinales contra Tigres de México, que es uno de los favoritos, pero el técnico de los canadienses, Thierry Henry le mandó sus mejore deseos a los hondureños.

Henry se presentó a la conferencia de prensa al finalizar el encuentro, en donde aceptó la eliminación y aprovechó para desearle lo mejor a los Leones Blancos, mismos deseos que le manifestó al entrenador argentino Pedro Troglio, cuando ambos se despidieron tras el pitazo final en el estadio Exploria.

“Primero tengo que decir, espero que Olimpia siga muy lejos en esta competición, se lo dije a su entrenador, que jugaron muy bien, lo hicieron perfecto y clasificó el que mereció pasar. En los dos partidos hay que aprovechar las opciones que se tuvieron y ayer nos faltó a nosotros” analizó la leyenda del futbol francés.

Henry tampoco le quitó merito a sus futbolistas y habló sobre el poco ritmo con el que llegaron: “No habíamos entrenado durante 14 días y hubo jugadores que no habían jugado durante un mes. Logramos ganar y fue ante un equipo hace ratos que no perdía, no tengo nada malo que decir de mi equipo porque lucharon hasta el final".

El técnico de Montreal Impact también analizó lo que hizo el hondureño Romell Quioto en el partido: “Cuando un delantero no hace gol, la gente dice que no hizo nada. Él trabajo mucho y aguantó el balón un montón para los extremos, tuvo algunas ocasiones, pero no entraron, todos lo hicieron bien y estuvimos cerca de pasar, pero como ya lo mencioné antes, felicito a Olimpia y espero sigan luchando”.