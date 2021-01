Municipal clasificó a la final de forma agónica

El Torneo Apertura 2020 de Guatemala comenzó a definir sus finalistas, siendo Municipal el primer equipo que tendrá las chances de pelear por el título y buscar el bicampeonato, a la espera que más tarde se enfrenten Xelajú MC y Guastatoya, que serán los otros dos clubes que intentarán estar en ese encuentro definitorio.

Los Rojos no la tuvieron fácil para clasificar, sufrieron hasta el último minuto debido al buen juego que plantó Antigua GFC, que estuvo cerca de poder clasificar a la final y dar la sorpresa en el estadio Manuel Felipe Carrera, pero lamentablemente para sus aspiraciones se quedó sin esa opción.

Los aguacateros comenzaron ganando el partido al minuto 22, cuando José Ardón logró ganar un balón y luego dentro del área chica puso el 0-1 en el juego y el 2-1 en la serie, que le daba la clasificación a su equipo, obligando a los escarlatas a anotar un gol que pusiera el empate, que era el resultado que necesitaban por su mejor ubicación en la tabla.

Municipal no tuvo su mejor partido, le costaba encontrar espacios, fabricar jugadas ofensivas y esto hizo pensar que el tan anhelado gol no llegaría, por lo que dejaría escapar el pase a la final, además que en defensa se vio muy flojo y de no ser por su portero Rafael García, que rechazó dos tiros no se sentenció su eliminación.

Los capitalinos no dejaron de luchar y fue al minuto 89 que anotaron, cuando Jhon Méndez se hizo un espacio por la banda, con un centro asistió al delantero José Carlos Martínez que definió de cabeza, cruzándole el balón a Víctor Ayala que no pudo hacer nada para evitar la anotación y así llegó el 1-1 final y el 2-2 en el global.

Municipal accedió a la Gran Final por su mejor ubicación en la tabla, ahora está a la espera de su siguiente rival, que será su último obstáculo para conseguir su segudo título consecutivo y culminar así su dominio en el Apertura 2020.