Se sabe: Keylor Navas transita sus últimos días en París. El portero costarricense quedará libre el 30 de junio y si bien su futuro está enmarcado por un signo de interrogación, lo seguro es que ya no seguirá en PSG. Mientras muchos clubes de todo el mundo hacen fila por contratarlo, Luis Enrique deberá decidir si le dará la oportunidad de despedirse dentro de la cancha.

Ya campeón de La Ligue 1, a PSG le queda completar el encuentro de la última fecha, este domingo como visitante de Metz, en tanto que el próximo sábado disputará la final de la Copa de Francia frente al Lyon. En este contexto, el ex técnico de España dio una respuesta ambigua, pero no descartó que el ex Saprissa se ponga por última vez el buzo del conjunto parisino.

¿Qué dijo Luis Enrique sobre Keylor Navas?

En la rueda de prensa de este sábado, previa al partido contra Metz, Luis Enrique fue consultado sobre la posibilidad de que Keylor Navas ataje en el cierre de La Ligue 1. “Podéis imaginar lo que queráis. Solo faltaría (risas). Con lo bonito que es imaginar…” , respondió el entrenador asturiano, que ya dio sobradas muestras de que no tiene mucha empatía con la leyenda tica.

La fata de respeto de Luis Enrique a Keylor Navas

Sin ir más lejos, en el último partido de la temporada de Paris Saint-Germain como local —que también fue la despedida de Kylian Mbappé—, Luis Enrique dejó en el banco de suplentes a Keylor Navas, privándolo así de la posibilidad de decirle adiós a la afición con los guantes puestos.

“¿Keylor? Yo no he tenido ninguna noticia de que era su último partido en el Parque de los Príncipes. Entonces, tomo las decisiones en función de lo que considero mejor para el equipo”, dijo el asturiano. Algo muy difícil de creer, pues el propio Navas se había despedido a través de sus redes sociales el día anterior al juego que los parisinos terminaron perdiendo 1-3 ante Toulouse.

El título que puede sumar Keylor Navas en PSG

Lo dicho: después del partido del domingo frente a Metz, PSG cerrará la campaña 2023-24 el sábado 25 de mayo, contra Lyon, por la final de la Copa de Francia. La cita será a las 13:00 horas de Costa Rica y el resto de Centroamérica (14:00 de Panamá), en el Estadio Pierre-Mauroy.

En caso de imponerse, Keylor Navas conquistaría este certamen por tercera vez tras obtenerlo en 2020 y 2021, y sumaría además el título 29 de su carrera, por lo que superaría a Gianluigi Buffon para erigirse como el tercer portero con más títulos de la historia. Por delante del tico y el italiano están Manuel Neuer, con 33, y Vitor Baía, con 35.