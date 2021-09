Sigue por aquí EN VIVO y EN DIRECTO a Motagua vs. Real España, que protagonizarán un clásico más en la octava jornada del Apertura 2021 de Honduras.

Motagua vs. Real España se enfrentarán hoy en la fecha 8 del Apertura 2021 de la Liga Nacional de Honduras, en un juego que será clave para el liderato y que carga con mucha tradición encima; sin ir más lejos, como marca Diario Diez, el ciclón y los aurinegros se han enfrentado en seis finales. Además, los de Diego Vázquez vienen de triunfos reelevantes, mientras que los dirigidos por el "Potro" Rodríguez pretenden mejorar lo hecho en su última actuación.

Motagua vs. Real España: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El clásico se jugará hoy, sábado 11 de septiembre, a las 18:00 horas catrachas, en el Estadio Olímpico. Se podrá ver por Deportes TVC y la terna arbitral la conformarán Selvin Brown (juez principal), Roney Salinas (asistente 1), Ebler Martínez (asistente 2) y Armando Castro (cuarto árbitro).

Motagua vs. Real España: cómo llegan los locales

Con el fin del parón de selecciones, las águilas azules vuelven al ruedo con la intención de confirmar su buen pasar. En los últimos cinco juegos acumulan una derrota (0-2 vs. Maratón), dos empates (0-0 vs. Lobos UPN y 3-3 vs. Real Sociedad) y dos triunfos (3-2 vs. Olimpia y 3-0 vs. Honduras Progreso). Los progreseños fueron su último rival. Y, tras un flojo primer tiempo, tuvieron un gran desempeño en el complemento que los hizo merecedores de los tres puntos.

Motagua vs. Real España: cómo llegan los visitantes

El bache de atención que produjeron las Eliminatorias pudo haber supuesto un tiempo de introspección para los aurinegros que, salvo por la pérdida del invicto ante Vida en la última fecha, venían promediando muy buenos encuentros. De hecho, en los últimos cinco suman tres triunfos (2-0 vs. Platense, 5-3 vs. Lobos UPN, 1-0 vs. Marathón), un empate (1-1 vs. Real Sociedad) y la mencionada caída contra los cocoteros. En caso de ganar igualarían a Motagua, con 14 puntos.

Motagua vs. Real España: último partido entre ambos

La última vez que se enfrentaron ambos equipos fue el 12 de mayo, en el juego de vuelta de la semifinal del Torneo Clausura 2021. Tras el 1-0 a favor de Motagua en la ida, Real España ganó 1-0 en su casa con el tanto de Juan Pablo Montes y logró igualar la serie, que se definió en los penales. La misma terminó 7-6 a favor de las águilas, que accedieron a la final con Olimpia.